В России предложили ввести параллельный импорт алкоголя

АКОРТ попросила правительство разрешить параллельный импорт зарубежного алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) попросила российское правительство разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя правления АКОРТ Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Караваев отметил, что ушедшие с российского рынка или приостановившие работу в России компании обеспечивали 66 процентов импорта виски, 63 процента поставок рома, 82 процента коньяка и 100 процентов игристых вин региона Шампань. США в рамках санкций против РФ полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. По словам главы АКОРТ, полностью заместить эти позиции российским производителям в новогодний сезон проблематично.

Ассоциация предлагает ввести параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicqout, а также подукции Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и других брендов. Также предлагается разрешить параллельный импорт для пивных брендов, в частности Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen и Budweiser

Параллельный импорт, по мнению Караваева, позволит сохранить ассортимент в магазинах, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.