Врач сравнила полезные свойства дыни и арбуза
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik сравнила полезные свойства дыни и арбуза.
Специалист отметила, что в арбузе есть ликопин — мощный антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения, а также для сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию онкологических заболеваний и снимает воспаления. При этом дыня содержит в себе в четыре раза больше витамина С, который также является антиоксидантом, обладающим антивозрастным эффектом. Он также противостоит разрушительному действию свободных радикалов.
Соломатина добавила, что в дыне также содержится другой антиоксидант — бета-каротин, предшественник витамина А, именно он придает плоду желтый цвет. По ее словам, чем интенсивнее цвет дыни, тем больше в ней бета-каротина.
Кроме того, и в дыне, и в арбузе содержатся вещества, которые обладают тонизирующими свойствами, Так, оба плода содержат магний и калий. По ее словам, калий нужен сердцу, а магний расслабляет стенки сосудов, тем самым предотвращая повышение давления. Магний также полезен для костной системы.
Специалист также сообщила о влиянии дыни на пищеварение и о мочегонном действии арбуза. «В арбузе больше воды, он обладает мочегонным эффектом, в дыне больше мягкой клетчатки, поэтому она обладает послабляющим эффектом», — подчеркнула она.
Также в арбузе содержится цитруллин — это аминокислота, которая повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения. «В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия», — отметила она.
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