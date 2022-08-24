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Врач сравнила полезные свойства дыни и арбуза

Диетолог Соломатина: дыня и арбуз содержат вещества, обладающие тонизирующими свойствами

Фото: Floh Maier / Unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik сравнила полезные свойства дыни и арбуза.

Специалист отметила, что в арбузе есть ликопин — мощный антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения, а также для сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию онкологических заболеваний и снимает воспаления. При этом дыня содержит в себе в четыре раза больше витамина С, который также является антиоксидантом, обладающим антивозрастным эффектом. Он также противостоит разрушительному действию свободных радикалов.

Соломатина добавила, что в дыне также содержится другой антиоксидант — бета-каротин, предшественник витамина А, именно он придает плоду желтый цвет. По ее словам, чем интенсивнее цвет дыни, тем больше в ней бета-каротина.

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Кроме того, и в дыне, и в арбузе содержатся вещества, которые обладают тонизирующими свойствами, Так, оба плода содержат магний и калий. По ее словам, калий нужен сердцу, а магний расслабляет стенки сосудов, тем самым предотвращая повышение давления. Магний также полезен для костной системы.

Специалист также сообщила о влиянии дыни на пищеварение и о мочегонном действии арбуза. «В арбузе больше воды, он обладает мочегонным эффектом, в дыне больше мягкой клетчатки, поэтому она обладает послабляющим эффектом», — подчеркнула она.

Также в арбузе содержится цитруллин — это аминокислота, которая повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения. «В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия», — отметила она.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ, который поможет человеку победить тягу к сладкому. По его словам, для этого стоит заменить его на более полезный перекус, например, на ягоды или сухофрукты.

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Марина Совина
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