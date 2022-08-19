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Диетолог назвал способ победить тягу к сладкому

Диетолог Гинзбург посоветовал заменить сладкое на ягоды или сухофрукты

Фото: Pixabay

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет человеку победить тягу к сладкому. По его словам, для этого стоит заменить его на более полезный перекус, например, на ягоды или сухофрукты.

«Самый простой прием — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое, как награда. Второй прием тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный. Например, ягоды, сухофрукты. Это не значит, что только их и надо есть, но часть сладкого можно заменить на это», — заявил специалист.

Также диетолог призвал не забывать о психологическом факторе в данном вопросе. Он отметил, что человек может справиться с пристрастием к сладкому, при этом не отказываясь от него полностью. Гинзбург посоветовал тем, кто хочет есть меньше сладкого, постоянно стараться употреблять его меньше, чем в прошлый день. Также он рекомендует есть вместо сладкого орехи, либо продукты с сахарозаменителями.

Ранее диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала уменьшающие аппетит специи. По ее словам, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты, снижая аппетит, нормализуя пищеварение, нервную систему, а также улучшая кровообращение и утоляя голод.

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Марина Совина
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