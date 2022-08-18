Диетолог назвала уменьшающие аппетит специи

Диетолог Русакова сообщила, что корица и имбирь помогают снизить аппетит

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала уменьшающие аппетит специи. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты, снижая аппетит, нормализуя пищеварение, нервную систему, а также улучшая кровообращение и утоляя голод.

Специалист сообщила, что корица способная ускорить обмен веществ, нормализовать уровень глюкозы в крови, а также снизить тягу к сладкому. Для усиления свойств специи диетолог посоветовала сочетать ее с напитками из натурального кофе.

Русакова добавила, что мята обладает приятным ароматом, благотворно влияет на нервную систему. «Чай с добавлением мяты способствуют очищению кишечника, является профилактическим средством при запорах», — сказала она.

Кроме того, врач посоветовала во время диеты обратить внимание на имбирь, который обладает стимулирующим действием на весь организм, снижает холестерин, улучшает кровообращение, а также выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, что способствует более быстрому снижению веса. По ее словам, имбирный чай повышает теплообмен и утоляет голод.

При этом диетолог напомнила, что эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом.

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