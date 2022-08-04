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Диетолог назвала сезонный фрукт для похудения

Диетолог Джули Аптон: груши помогают похудеть и снижают риск развития диабета

Фото: Shutterstock,

Груши способствуют похудению и снижают риск развития диабета второго типа, рассказала диетолог Джули Аптон. В беседе с изданием Eat This, Not That! эксперт назвала плюсы этого сезонного фрукта.

Диетолог отметила, что груша среднего размера является источником витамина С и клетчатки, а также содержат калий, снижающий артериальное давление, витамин К, медь, магний и витамины группы В. Кроме того, эти фрукты богаты многими биологически активными соединениями, такими как антоцианы, снижающими риск хронических заболеваний.

Средняя груша содержит всего 100 калорий и шесть граммов клетчатки — а это четверть рекомендуемого суточного потребления клетчатки. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости. Диетологи, основываясь на экспериментальных данных, уверяют: если есть по три яблока или груши в день, вероятность похудеть увеличивается.

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Аптон добавила, что груши обладают низким гликемическим индексом, отчасти благодаря высокому содержанию клетчатки. Более того, в опубликованном в журнале Food and Function исследовании говорится, что те, кто ест яблоки и груши, сталкиваются с меньшим риском развития диабета второго типа.

Диетолог обратила внимание, что груши, особенно с яркой кожурой, содержат флавоноиды, которые помогают уменьшить воспаление, нейтрализуя свободные радикалы. Флавоноиды также поддерживают здоровье сосудов и снижают риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака, подытожила она.

Ранее диетолог Дарья Русакова назвала самые полезные для почек продукты. Ими оказались фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей, а также клубника, земляника, малина.

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Вера Владзиевская
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