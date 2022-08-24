Небензя обвинил замгенсека ООН в безразличии к зверствам «Азова»

Постпред России Небензя упрекнул замгенсека ООН ДиКарло в безразличии к зверствам «Азова»

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя обвинил замгенсека ООН Розмари ДиКарло в том, что она выразила беспокойство на фоне будущего трибунала над боевиками украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), не упомянув об их жестоких действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя упрекнул ДиКарло в безразличии к зверствам «Азова» и напомнил, что его представители совершали «ужасающие преступления и нарушения международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно».

Дипломат добавил, что позиция ДиКарло выглядит «крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека». «Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами», — обвинил он.

Ранее Небензя назвал Запад соучастником преступлений на Украине. Вместо осуждения действий Киева страны поставляют ему «все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого он дотянуться не мог».