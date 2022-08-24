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Небензя назвал Запад соучастником преступлений на Украине

Постпред РФ в ООН Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений против мирных украинцев
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений властей Украины против мирных граждан страны. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Небензя назвал Запад соисполнителем преступлений против мирных украинцев. Он подчеркнул, что ряд стран вместо осуждения действий Киева поставляет ему «все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого он дотянуться не мог».

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«Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которых был нанесен удар по колонии в Еленовке», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Москва знает, что президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о действиях Вооруженных сил страны (ВСУ) в Еленовке.

На заседании СБ ООН Небензя показал мины «Лепесток». По его словам, их используют ВСУ при обстрелах жилых районов Донецкой народной республики (ДНР). Дипломат также продемонстрировал их малозаметность.

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Марина Совина
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