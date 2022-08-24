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Спрашивать россиян о статусе Крыма при въезде в Литву посчитали абсурдным

Посольство РФ посчитало абсурдным спрашивать россиян о статусе Крыма при въезде в Литву

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Посольство РФ в Литве назвало абсурдными предложение главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. Об этом заявили в российской дипмиссии в Вильнюсе для РИА Новости.

«Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных», — сообщили в российском посольстве.

В ведомстве также добавили, что, по-видимому, вскоре для прохождения литовской границы власти потребуют «надевать "чепчики" в цветах литовского флага».

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все граждане РФ, которые хотят пересечь границу Литвы, должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано.

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Татьяна Антоненко
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