В российском городе осудили на 17 лет двух бомжей за убийство товарища

В Хабаровском крае суд дал 17 лет двум бомжам, забившим до смерти своего товарища

В Хабаровском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы 33-летнего и 49-летнего бездомных, забивших до смерти знакомого. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Мужчины признаны виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 7 июля 2021 года в полуразрушенном доме на улице Солнечная поселка Березовка несколько бомжей выпивали и поссорились. Тогда фигуранты по очереди около 34 раз ударили товарища руками и ногами по телу и один раз ножом в шею, нанеся ему смертельные ранения. Затем они связали конечности жертвы и сбежали с места преступления. Также известно, что один из осужденных уже был ранее судим за имущественные преступления.