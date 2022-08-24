Посол Украины призвал Турцию помочь в возвращении украинских военнопленных

Anadolu: посол Украины Бондарь призвал Турцию помочь вернуть украинских военнопленных

Посол Украины в Турции Василий Боднарь призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция — наш друг, а к друзьям мы всегда относимся искренно и открыто (...) Эта тема всегда находится на повестке дня Украины», — приводит слова посла агентство.

Бондарь призвал Турцию оказать помощь в возвращении из плена украинских военных. Дипломат напомнил об успешном освобождении двух представителей Меджлиса крымских татар (организация запрещена в России) в прошлом при поддержке турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что на Украине начнут продавать вышиванки с узором в виде турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar, 15 процентов от продаж будут перечислены на нужны украинской армии. Первые рубашки с вышивкой в виде беспилотника посол Украины в Турции Василий Бондарь подарил генеральному директору турецкого производителя беспилотников.