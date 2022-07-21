Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине начнут продавать вышиванки с узором в виде Bayraktar

В Верховной Раде заявили о начале продаж вышиванок с узором в виде беспилотников Bayraktar

Фото: Telegram-канал «Верховна Рада України»

На Украине начнут продавать вышиванки с узором в виде турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar, 15 процентов от продаж будут перечислены на нужны украинской армии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной Рады.

«Теперь "Байрактар" есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. Байрактар тоже стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России», — говорится в сообщении.

Первые рубашки с вышивкой в виде беспилотника посол Украины в Турции Василий Бондарь подарил генеральному директору турецкого производителя беспилотников Baykar Makina Халуку Байрактару и его брату Сельджуку Байрактару, который является техническим директором предприятия.

Ранее стало известно, что Киев заключил соглашение с Турцией, которое позволит Украине построить на своей территории завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.