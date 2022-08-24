Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании

Сообщения о минировании поступили во все торговые центры Москвы

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб в среду, 24 августа.

Собеседник агентства пояснил, что рассылку подобных сообщений вели «анонимы с Украины». По его словам, сейчас специалисты и правоохранители начали проводить выборочные проверки в ТЦ.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — уточнил сотрудник экстренных служб.

2 августа в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за угрозы взрыва. В экстренных службах тогда поясняли, что среди эвакуированных были сотрудники и посетители галереи.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, больницы и суды, но они ни разу не подтвердились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества
Крупнейший производитель удобрений в Прибалтике остановит производство
В Белоруссии заявили о поддержке спецоперации России на Украине
Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании
В России рассказали о спросе на винтовки «Сумрак»
США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов
Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Российские подростки примотали мальчика к столбу пленкой и попали на видео
Фьюри поставил ультиматум перед боем с Усиком
Элджей отменил тур по России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.