Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании

Сообщения о минировании поступили во все торговые центры Москвы

Во все торговые центры Москвы поступили сообщения о минировании. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб в среду, 24 августа.

Собеседник агентства пояснил, что рассылку подобных сообщений вели «анонимы с Украины». По его словам, сейчас специалисты и правоохранители начали проводить выборочные проверки в ТЦ.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве», — уточнил сотрудник экстренных служб.

2 августа в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковки из-за угрозы взрыва. В экстренных службах тогда поясняли, что среди эвакуированных были сотрудники и посетители галереи.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, больницы и суды, но они ни разу не подтвердились.