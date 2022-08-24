В России заявили об уничтожении всех предпосылок для развития на Украине
Независимость Украины обернулась уничтожением всех предпосылок для развития, ключевую роль в этом сыграл первый президент страны Леонид Кравчук. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По словам депутата, Украина — «яркий пример того, как невменяемое воровство илитки и культ национальной ограниченности способны уничтожить самые благоприятные предпосылки для развития». Он указал, что Кравчук получил пятую экономику Европы, но все богатства и потенциал были украдены и уничтожены всего за одно поколение.
Делягин отметил, что к середине 2021 года госдолг Украины составил 92,52 миллиарда долларов — почти 260 процентов доходов общего фонда госбюджета. По его словам, если бы Запад не разрешил Украине не платить долги, в прошлом году выплаты по госдолгу составили бы почти 65 процентов доходов госбюджета.
Он также указал на связь между присоединением России к ВТО и вторым Майданом. В 2012 году в экономике России наметился небольшой спад. Тогда оказалось, что «Украина могла существовать, только обслуживая наше развитие», заявил Делягин. Депутат отметил нежизнеспособность «экономики воровства».
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что независимость Украины стала трагедией для всего украинского народа. Он также назвал Украину классической колонией, которая полностью управляется США и Великобританией.