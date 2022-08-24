Член Запорожской администрации Рогов назвал независимость Украины «трагедией» для народа

Независимость Украины стала трагедией для всего украинского народа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в честь Дня независимости страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них — это украинская независимость, из-за которой [появились] миллионы погибших и искалеченных судеб», — сказал он.

Сотрудник администрации также назвал Украину классической колонией, которая полностью управляется США и Великобританией. По его словам, принятие решений не зависит от населения страны.