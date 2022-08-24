Столицу одной страны захотели отключить от электричества из-за долгов

В ЮАР сообщили о готовности обесточить столицу страны из-за долгов по электричеству

Государственный энергетический холдинг Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Эском» сообщил о готовности обесточить столицу страны из-за долгов по коммунальным платежам, передает телеканал ENCA.

Компания хочет отключить от электричества городской округ Цване (там находится столица ЮАР, город Претория — прим. «Ленты.ру»), поскольку пыталась много раз начать переговоры с мэрией по этой проблеме, но безуспешно. Срок уплаты по счетам прошел 17 августа, мэрия задолжала холдингу «Эском» 1,6 миллиарда рандов (около 100 миллионов долларов).

Из этой суммы оплачено всего 68 миллионов рандов (около четырех миллионов долларов). Ранее власти страны повысили расценки на воду и электричество в несколько раз. В начале мэрия обесточила несколько гостиниц и расположенный в городе один штаб ВМС, чтобы взыскать задолженности по электроэнергии.

В ЮАР практически достроили новую гигантскую электростанцию, которая будет сжигать до 15 миллионов тонн угля в год вплоть до 2073 года. Африканская страна решила променять спасение планеты на комфорт, поскольку уже больше десяти лет страдает от веерных отключений электроэнергии.