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Норвегия и Великобритания поставят Украине беспилотники на миллионы долларов

Норвегия и Британия договорились о поставке Украине микробеспилотников на $9,2 млн

Фото: Reuters

Норвегия договорилась с Великобританией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское Минобороны.

«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что стоимость поставки составит до 90 миллионов норвежских крон (около 9,2 млн долларов).

Ранее стало известно, что новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, поэтому его передача Киеву может занять «месяцы или годы».

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Марина Совина
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