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Пьяный король Марокко попал на видео в Париже

Король Марокко Мухаммед был замечен пьяным в Париже

Пьяный король Марокко Мухаммед был замечен на улицах Парижа в сопровождении своей охраны. Его прогулка попала на видео, которое распространилось по арабским СМИ. Об этом сообщает новостной портал Awras.

На видео видно, как король идет по тротуару в джинсовой рубашке и со стаканом алкоголя в руке, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из сотрудников, которые его сопровождали, увидел оператора и предпринял попытку прекратить съемку.

Ранее общество Финляндии оказалось недовольно публикацией в СМИ видео с вечеринки с участием премьер-министра Санны Марин и ее друзей. В эфире телекомпании YLE политик объяснила, что не видит необходимости менять свое поведение. Позже она рассказала, что сдала отрицательный анализ на наркотики.

Виктория Кондратьева
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