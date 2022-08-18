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В Финляндии разгорелся скандал из-за видео с премьером на вечеринке

Премьер Финляндии Марин объяснила публикацию в СМИ видео с вечеринки с ее участием

Общественность Финляндии оказалась недовольна публикацией в СМИ видео с вечеринки с участием премьер-министра страны Санны Марин и ее друзей. В эфире телекомпании YLE политик объяснила, что не видит необходимости менять свое поведение.

«Хочу показать, что на этих постах работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Как и многие люди моего возраста», — прокомментировала Марин скандал, который разгорелся из-за видео.

Также Марин, которая на видео одета в черный топ и белые брюки, рассказала, что на вечеринке не было никаких запрещенных веществ, а гости довольствовались только алкоголем. «Я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали», — резюмировала премьер.

Ранее Марин заявила, что власти Финляндии захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. По ее словам, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть «агрессивный сосед». Политик также напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам.

Дмитрий Сотак
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