Сообщение о еде для делегаций на полмиллиона оказалось частично недостоверным

Сообщение о закупке властями Алтая еды на 500 тыс. рублей оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что правительство Республики Алтай заказало еду для делегаций и официальных лиц больше чем на полмиллиона рублей, оказалось частично недостоверным.

23 августа Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что алтайские власти заказали еду для делегаций и официальных лиц больше чем на полмиллиона рублей (30 тысяч рублей в день на человека). Гостей, по данным канала, планируют кормить в администрации, театре, музее и в аэропорту. В меню входят традиционные алтайские сыры, фирменные блюда из марала, разные вариации красной икры (блины и бутерброды) и мини-бургеры. Источник информации Mash не назвал.

Контракт, о котором пишет канал, опубликован на сайте государственных закупок. Цена контракта соответствует информации Mash — 550 тысяч рублей. Однако данные о том, что еда на одного человека обойдется в 30 тысяч рублей, не соответствуют действительности. В контракте указано, что цена услуги питания одного участника делового мероприятия в сутки — 3082,52 рубля.

Публикацию Mash Siberia прокомментировал заместитель руководителя аппарата правительства Республики Алтай и пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. В своем Telegram-канале он назвал часть этой информации не соответствующей действительности.

Сообщение о том, что алтайское правительство заказало еду для делегаций более чем на полмиллиона рублей, получило распространение в СМИ. Среди опубликовавших эту информацию оказались «Толк», «Банкфакс», «Новости Алтая», «КП Барнаул» и другие.