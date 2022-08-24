Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эфиопия сбила вторгшийся в воздушное пространство страны самолет

ВВС Эфиопии сбили самолет, вторгшийся в воздушное пространство страны

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Военно-воздушные силы Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщило радио Fana со ссылкой на эфиопских военных.

Отмечается, что сбитый самолет перевозил оружие для повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). «Самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе», — заявили эфиопские военные.

Ранее издание Politico написало, что некоторые европейские государства призвали увеличить финансирование эфиопского правительства на фоне активизации контактов Москвы с африканскими странами, в том числе с Эфиопией. По мнению европейских дипломатов, контакты России с Аддис-Абебой затруднили соблюдение стандартов Евросоюза (ЕС) в стране.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии вспыхнул в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесшей жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения
Российский обладатель Кубка Стэнли высказался о службе в армии
Площадь мощного пожара на складе в Москве за полчаса выросла почти в два раза
Эфиопия сбила вторгшийся в воздушное пространство страны самолет
В Молдавии потушили вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм»
Невеста призвала жениха свести тату с именем его бывшей жены и нарвалась на хейт
Обнаружена планета c суперокеаном
Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» обвинил Шевчука и Макаревича в звездной болезни
Пластические хирурги попали под следствие из-за обиды российской полицейской
Турист год выдумывал небылицы ради страховки и заработал пять миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.