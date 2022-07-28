Европейские страны захотели увеличить финансирование Эфиопии из-за России

Politico: в ЕС хотят увеличить финансовую помощь Эфиопии после визита Лаврова в страну

Некоторые европейские государства призвали увеличить финансирование эфиопского правительства на фоне активизации контактов Москвы с африканскими странами, в том числе с Эфиопией, пишет Politico.

По мнению европейских дипломатов, контакты России с Аддис-Абебой затруднили соблюдение стандартов Евросоюза (ЕС) в стране. Некоторые политики встревожены «осторожным темпом» ЕС при возобновлении взаимодействия с правительством Эфиопии, несмотря на ранее предъявленные обвинения эфиопским властям в военных преступлениях и этнических чистках.

«Такие страны, как Италия, Германия, Франция и Нидерланды, хотят увеличить финансовую помощь правительству страны», — пишет издание. По мнению экспертов газеты, Россия может воспользоваться ухудшением отношений Аддис-Абебы с западными партнерами. Предложения увеличить финансирование поступили после визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Африку.

Ранее Лавров во время посещения Эфиопии заявил, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». Он выразил уверенность, что подавляющее большинство стран не хотят «жить так, как будто возвращаются колониальные времена».