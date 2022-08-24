Экономист заявил о созданных Евросоюзом проблемах для курса евро

Экономист Кузнецов: возвышению евро мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы

Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны, заявил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с «Прайм».

По его словам, возвышению евро мешают созданные самим же Европейским союзом (ЕС) проблемы. Он отметил, что на сегодняшний день Европа переживает серьезный кризис, который демонстрирует нестабильность экономики региона, а также ее энерго- и ресурсозависимость. Кроме того, наблюдается существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-членов Евросоюза, сказал он.

Экономист считает, что эти проблемы привели к падению евро, затормаживанию использования валюты в мировой финансовой системе.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. «В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился он.

