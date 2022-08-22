Экономист предрек эпоху дорогого доллара и дешевого евро

Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар

Наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.

«Это говорит о том, что инвесторы верят глобально в доллар, в то, что Федеральный резерв США будет повышать ставку, и в то, что ситуация в Штатах будет намного лучше, чем в Евросоюзе. В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился экономист.

Падение евро

По его словам, сейчас существует достаточно серьезный риск того, что некоторые страны, прежде всего Италия, Испания, Португалия вернутся к национальным валютам и зона евро серьезно пошатнется. Нельзя исключать, что таким образом поступят и ключевые страны Евросоюза, отметил Разуваев. Он напомнил, что, баллотируясь на прошлых президентских выборах, Марин Ле Пен говорила о том, что Франция может вернутся к французскому франку.

Вероятность того, что евро будет падать, очень серьезная. Я жду через год, где-нибудь в июле, 0,82-0,84 [евро за доллар, — прим. «Лента»], то есть евро будет намного дешевле доллара — это уровень 2001 года. И я не исключаю, что мы увидим евро по 50 рублей Александр Разуваев экономист

Поэтому в евро точно не стоит держать свои сбережения, предупредил экономист.

Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского Центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.

Еще один фактор ослабления европейской валюты — экономические проблемы на фоне энергокризиса при ограничении поставок газа из России. Стоимость топлива остается на очень высоком уровне: 22 августа фьючерсы на TTF преодолели отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров.