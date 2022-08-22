Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Доллар стал дороже евро

Курс евро упал до 0,999 евро за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс евро 22 августа снова снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости европейская валюта вновь стала стоить чуть больше 1 евро за доллар (1,0006 евро).

На Мосбирже по отношению к рублю доллар также дороже — 59,94 рубля, евро — 59,77 рубля.

Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.

Еще один фактор ослабления европейской валюты — экономические проблемы на фоне энергокризиса при ограничении поставок газа из России. Стоимость топлива остается на очень высоком уровне: 22 августа фьючерсы на TTF преодолели отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Доллар стал дороже евро
Минобороны сообщило о подавлении двух взводов РСЗО «Град» в ДНР
Стало известно об обстреле погранпункта в граничащем с Украиной регионе
Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США
Шойгу рассказал о недостатках западного оружия
Стало известно о бесплатном образовании в России для студентов из ДНР и ЛНР
Появились детали проведения боя между Усиком и Фьюри
Серия велогонок для любителей Cyclingrace завершилась в Московской области
Новая Зеландия расширила санкции против России
Газ в Европе резко подорожал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.