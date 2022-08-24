Оценены риски для Европы из-за падения евро

Bloomberg: слабый евро ударяет по показателям европейских компаний

Евро упал более чем на 12 процентов по отношению к доллару в этом году, опустившись ниже паритета впервые за два десятилетия. Это увеличивает стоимость импорта, усугубляя последствия от разрушительного скачка цен на энергоносители и в целом инфляции, пишет Bloomberg.

Слабый евро ударяет по показателям компаний, оценивают риски эксперты. Кроме того, потребительская инфляция в еврозоне уже близка к девяти процентам, что сдерживает спрос и сказывается на продажах и прибылях. Европа особенно уязвима из-за своей зависимости от импорта из России, отмечает издание.

Поставки газа уже сократились, и дальнейшие снижения создадут еще большую нагрузку на экономику региона, особенно Германии. «Европейские акции торгуются с заметной 30-процентной скидкой по отношению к акциям США, что отражает риски для таких секторов, как энергетика и финансы», — сказала глобальный стратег JPMorgan Private Bank Мэдисон Фаллер. Согласно индексу Bloomberg, по отношению к корзине мировых валют евро близок к самому низкому уровню с 2015 года.

«Слабый евро наносит ущерб прибыли компании из-за более высоких цен на сырье, выраженных в долларах», — сказал Кеннет Брукс, руководитель отдела корпоративных исследований Societe Generale SA.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро.