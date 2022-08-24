Врач рассказала о влиянии стресса на способность мужчин и женщин иметь детей

Врач Казарян предупредила о негативном влиянии стресса на фертильность мужчин и женщин

Негативные последствия стресса на здоровье могут проявиться быстро, а могут — постепенно, затрагивая все системы организма, предупредила врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук и заместитель гендиректора по научно-медицинской части клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) Лия Казарян. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о влиянии хронического эмоционального перенапряжения на способность иметь детей у мужчин и женщин.

Стрессовые стимулы по-разному воздействуют на фертильность мужчин и женщин, заявила репродуктолог. Достоверных данных о негативном влиянии этих факторов на спермограмму пока нет. Зато доказано, что стресс может привести к нарушениям овуляции, а также снижает способность к успешному оплодотворению и внедрению яйцеклетки в матку.

Когда повышен гормон стресса кортизол, это влечет за собой сбои в работе гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Кроме того, есть исследования, которые показывают, что в слюне женщин с низкой вероятностью зачатия обнаружена высокая концентрация маркера стресса — альфа-амилазы Лия Казарян Врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук и заместитель гендиректора по научно-медицинской части клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

Казарян отметила, что у специалистов порой возникают сложности с определением, что первично: стрессовое состояние из-за снижения репродуктивной функции, или проблемы с зачатием, возникающие от стресса? Однако, по ее словам, если женщина лечится от бесплодия, довольно часто успех терапии напрямую связан с психоэмоциональным состоянием пациентки. Чем легче отношение к проблеме, тем проще она решается в терапии.

Сегодня ученые смотрят на проблему стресса шире: комплексно исследуют и воздействие негативных факторов на здоровье, и личностные характеристики пациентов обоих полов. Не последняя роль при таком подходе отводится качеству жизни: тому, как психика и организм в целом реагируют на импульсы из внешней среды. Иногда источник хронического стресса — неспособность переживать негатив, высказывать претензии и в вообще выстраивать социальные связи Лия Казарян Врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук и заместитель гендиректора по научно-медицинской части клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

Если человек испытывает трудности с тем, чтобы завести друзей, приятно проводить время в социуме, то это неизбежно делает его повседневную жизнь более напряженной, продолжила репродуктолог. Она уверена, что снизить уровень стресса поможет визит к психологу. Когда человек осознает, что у него возникли проблемы, важно не стесняться и не убегать от себя, а обращаться к специалисту, который сможет выслушать и помочь.

Ранее диетолог Жаклин Лондон рекомендовала отказаться от четырех вредных пищевых добавок. В частности, по ее словам, стоит обратить внимание на парабены в еде. Консерванты, которые на этикетках обозначаются словами с приставками метил-, этил-, пропил- или обозначениями типа E218 или E214, увеличивают риск развития бесплодия и проблем с фертильностью.

