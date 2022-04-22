Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок

Диетолог Жаклин Лондон: консерванты в еде увеличивают риск бесплодия и рака

Фото: Unsplash

Диетолог Жаклин Лондон опровергла миф, что существуют «хорошие» или «плохие» продукты, однако отметила, что есть ряд опасных для здоровья ингредиентов, и посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок, так как они более опасны для них, чем для мужчин. Ее слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!

Прежде всего специалист посоветовала обратить внимание на парабены в еде. Вопреки распространенному заблуждению, отмечает Лондон, они используются не только в косметике, но и в пищевой продукции в качестве консерванта, предотвращающего образование плесени и бактерий. На этикетках они обозначаются словами с приставками метил-, этил-, пропил- или обозначениями типа E218 или E214. Врач объяснила, что такие консерванты очень опасны для женского здоровья, так как увеличивают риск развития бесплодия, проблем с фертильностью и рака молочной железы.

Также диетолог рекомендовала максимально снизить количество добавленного сахара, так как он провоцирует ожирение и вносит огромный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. «Когда мы потребляем добавленный сахар сверх суточной нормы, поджелудочная железа начинает вырабатывать повышенное количество гормона инсулина, что очень опасно для здоровья. Особенно много сахара в газированных напитках, так что от них надо отказаться первым делом», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Еще одна категория опасных для женщин продуктов, по словам диетолога — спортивные напитки и смеси для коктейлей со вкусом цитрусовых, потому что в них содержится бромированное растительное масло. Эта пищевая добавка, которая на этикетке обозначается как BVO или Е443, может спровоцировать появление прыщей и проблемы с памятью. Также Лондон ссылается на результаты исследований, из которых следует, что это вещество вытесняет йод из организма, что может привести к дефициту этого важного микроэлемента, а также к раку яичников и молочной железы у женщин.

Кроме того, врач напомнила рекомендацию Управления по санитарному надзору США о том, что всем женщинам детородного возраста лучше избегать четырех видов рыбы: рыбы-меч, рыбы-черепахи, королевской макрели и акулы, так как в них часто выявляется повышенное содержание ртути, которая при попадании в организм беременной женщины может вызвать патологии развития плода.

Ранее нефролог Анна Коробкина назвала пищевые привычки, которые провоцируют развитие камней в почках. В частности, специалист посоветовала ограничить потребление мяса и наваристых супов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия раскрыла весь состав СБУ по Херсонской области
Блогерша раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер
Крупнейший производитель пива в мире уйдет из России
Казачьи батальоны приняли участие в спецоперации на Украине
Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона
Сделки с недвижимостью в Москве начнут оформлять быстрее
Диетолог посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок
Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.