Диетолог посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок

Диетолог Жаклин Лондон: консерванты в еде увеличивают риск бесплодия и рака

Диетолог Жаклин Лондон опровергла миф, что существуют «хорошие» или «плохие» продукты, однако отметила, что есть ряд опасных для здоровья ингредиентов, и посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок, так как они более опасны для них, чем для мужчин. Ее слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!

Прежде всего специалист посоветовала обратить внимание на парабены в еде. Вопреки распространенному заблуждению, отмечает Лондон, они используются не только в косметике, но и в пищевой продукции в качестве консерванта, предотвращающего образование плесени и бактерий. На этикетках они обозначаются словами с приставками метил-, этил-, пропил- или обозначениями типа E218 или E214. Врач объяснила, что такие консерванты очень опасны для женского здоровья, так как увеличивают риск развития бесплодия, проблем с фертильностью и рака молочной железы.

Также диетолог рекомендовала максимально снизить количество добавленного сахара, так как он провоцирует ожирение и вносит огромный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. «Когда мы потребляем добавленный сахар сверх суточной нормы, поджелудочная железа начинает вырабатывать повышенное количество гормона инсулина, что очень опасно для здоровья. Особенно много сахара в газированных напитках, так что от них надо отказаться первым делом», — пояснила она.

Еще одна категория опасных для женщин продуктов, по словам диетолога — спортивные напитки и смеси для коктейлей со вкусом цитрусовых, потому что в них содержится бромированное растительное масло. Эта пищевая добавка, которая на этикетке обозначается как BVO или Е443, может спровоцировать появление прыщей и проблемы с памятью. Также Лондон ссылается на результаты исследований, из которых следует, что это вещество вытесняет йод из организма, что может привести к дефициту этого важного микроэлемента, а также к раку яичников и молочной железы у женщин.

Кроме того, врач напомнила рекомендацию Управления по санитарному надзору США о том, что всем женщинам детородного возраста лучше избегать четырех видов рыбы: рыбы-меч, рыбы-черепахи, королевской макрели и акулы, так как в них часто выявляется повышенное содержание ртути, которая при попадании в организм беременной женщины может вызвать патологии развития плода.

