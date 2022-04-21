Названы вызывающие камни в почках пищевые привычки

Нефролог Коробкина заявила, что увлечение мясом может привести к появлению камней в почках

Чрезмерное увлечение мясом, наваристыми супами на кости, а также злоупотребление шпинатом и щавелем может привести к появлению камней в почках. Вызывающие данное заболевание пищевые привычки назвала в беседе с News.ru диетолог, нефролог Анна Коробкина.

«В группе риска те, кто употребляет очень мало жидкости, очень много мяса, наваристых супов на кости, [или] шпината, щавеля, если говорим о вегетарианцах», — заявила Коробкина.

По ее словам, почки — «терпеливый» орган, поэтому образования могут долго не давать о себе знать. Камни в почках могут случайно выявить по анализам мочи и на УЗИ во время прохождения диспансеризации. Если они небольшого размера, то врач может рекомендовать наблюдаться и соблюдать диету, зависящую от природы камней, подчеркнула медик.

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