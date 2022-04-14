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Россиянам назвали опасность фруктов для здоровья

Диетолог Дианова предупредила, что злоупотребление фруктами приводит к болезни печени

Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, употребление которых в больших количествах может быть опасно для здоровья печени. Ее слова приводит издание «Москва 24».

Специалист предупредила россиян, что злоупотребление фруктами может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество фруктозы, избыток которой откладывается именно в этом органе, из-за чего нарушается его работа. За один прием пищи Дианова рекомендовала съедать не более 200 граммов фруктов.

Также врач назвала представляющими опасность для печени жирные, сладкие, жареные продукты и фастфуд. Она объяснила это тем, что в них содержится большое количество консервантов, добавок и усилителей вкуса, которые нагружают этот орган. «Это может быть, например, фастфуд или колбасы типа брауншвейгской, где количество жира отнюдь не меньше количества мяса, где-то пополам примерно. Это торты с бисквитом и большим количеством жирного крема. Такие продукты очень вредны», — подчеркнула Дианова.

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Напомнила врач и о вреде спиртных напитков, передозировка которых не только обладает общим разрушающим действием на печень, но и приводит к отложению жира в ней, из-за чего возникает алкогольная жировая болезнь этого органа.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал три способа выявить рак по обычному анализу крови. Он рекомендовал обратить внимание на изменение трех показателей: гемоглобина, СОЭ и количества лимфоцитов в крови.

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Наталья Обрядина
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