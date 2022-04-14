Россиянам назвали опасность фруктов для здоровья

Диетолог Дианова предупредила, что злоупотребление фруктами приводит к болезни печени

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, употребление которых в больших количествах может быть опасно для здоровья печени. Ее слова приводит издание «Москва 24».

Специалист предупредила россиян, что злоупотребление фруктами может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество фруктозы, избыток которой откладывается именно в этом органе, из-за чего нарушается его работа. За один прием пищи Дианова рекомендовала съедать не более 200 граммов фруктов.

Также врач назвала представляющими опасность для печени жирные, сладкие, жареные продукты и фастфуд. Она объяснила это тем, что в них содержится большое количество консервантов, добавок и усилителей вкуса, которые нагружают этот орган. «Это может быть, например, фастфуд или колбасы типа брауншвейгской, где количество жира отнюдь не меньше количества мяса, где-то пополам примерно. Это торты с бисквитом и большим количеством жирного крема. Такие продукты очень вредны», — подчеркнула Дианова.

Напомнила врач и о вреде спиртных напитков, передозировка которых не только обладает общим разрушающим действием на печень, но и приводит к отложению жира в ней, из-за чего возникает алкогольная жировая болезнь этого органа.

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