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Великобритания впервые обошлась без поставок топлива из России

Британия в июне обошлась без поставок топлива из РФ впервые за время ведения статистики

Фото: Toby Melville / Reuters

В июне 2022 года Великобритания обошлась без поставок топлива из России впервые за все время ведения статистики, свидетельствуют данные Национальной статистической службы страны.

При этом за период с февраля 2021 по февраль 2022-го среднемесячный показатель импорта составил почти 500 миллионов фунтов (около 590 миллионов долларов), сообщается в публикации. Общий объем импорта из России в Британию находится на самом низком уровне с января 1997 года, в июне сумма оценивается в 33 миллиона фунтов (около 39 миллионов долларов). Снизился и экспорт сырья в целом.

Экспорт продукции несколько увеличился по сравнению с маем, однако по сравнению со среднемесячным показателем за период февраль 2021 — февраль 2022 снизился очень значительно — почти на 67 процентов. Из сырьевых продуктов вырос экспорт химикатов, в основном за счет секторов медицинской и фармпродукции, не попадающих под санкции.

На общем снижении объемов торговли, помимо официальных ограничений, сказались и решения частных предприятий, предпочитающих искать альтернативы российским товарам.

В 2021 году британский импорт топлива зависел от российских поставщиков на одну десятую. В секторе светлых нефтепродуктов Россия была крупнейшим поставщиком Великобритании (21,4 процента от общего объема импорта). В общей сложности импорт российских товаров в прошлом году оценивался в сумму в 10,3 миллиарда фунтов (13,6 миллиарда долларов), что составило около 2 процентов всех поставок в Британию из-за рубежа.

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Платон Щукин
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