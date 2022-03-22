Великобритания оценила зависимость от поставок топлива из России

Великобритания оценила поставки топлива из России в 2021 году в 5,2 миллиарда фунтов

В структуре импорта топлива в Великобританию в 2021 году от России зависела десятая часть всех зарубежных поставок, следует из данных, опубликованных Национальной статистической службой страны.

В денежном выражении они составили 5,2 миллиарда фунтов (около 7 миллиардов долларов), причем самая значительная часть суммы обеспечена поставками светлых нефтепродуктов. В этом секторе Россия была крупнейшим поставщиком Великобритании (21,4 процента от общего объема импорта). Кроме того, страна импортировала нефть на сумму в миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов), что составило около 6 процентов от общего объема поставок нефти из-за рубежа, а также природный газ на сопоставимую сумму (около 5 процентов общего объема).

В общей сложности импорт российских товаров в прошлом году оценивался в сумму в 10,3 миллиарда фунтов (13,6 миллиарда долларов), что составило около 2 процентов всех поставок в Британию из-за рубежа. Россия занимала 12-е место в списке импортеров. Экспорт британских товаров в Россию оценивался в сумму в 3 миллиарда фунтов (около 4 миллиардов долларов), большей частью речь идет о поставках оборудования и транспортной техники, а также продукции химической промышленности.

В начале марта стало известно, что Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Рынку планировалось дать «необходимое время» для замены российских поставок. В середине месяца премьер Великобритании Борис Джонсон вел переговоры о наращивании добычи с Саудовской Аравией и ОАЭ, однако публичных обещаний соответствующего характера не добился.