Пьяный россиянин убил собаку и котенка на глазах у трехлетней дочери

Пьяный житель Омской области убил собаку и котенка на глазах у жены и ребенка

Житель деревни Лубянск в Омской области убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

В полицию обратилась жена россиянина. По ее словам, 30-летний супруг пришел домой в пьяном состоянии и начал вести себя агрессивно. Во время ссоры он ударил головой об забор живущую во дворе собаку, а после прошел в дом и в присутствии ребенка ударил об стол котенка. Животные скончались на месте. Убитого котенка мужчина выбросил в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу.

Сотрудники МВД задержали мужчину. По данным ведомства, ранее он привлекался к ответственности за побои. Следователи возбудили в отношении задержанного дело по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего») УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в селе Большебрусянское под Екатеринбургом двое пьяных россиян жестоко растерзали домашнюю собаку. Одну часть тела мужчины положили в пакет и выбросили, другую — забрали с собой.