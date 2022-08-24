Преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля подмосковной церкви

В Домодедово преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца

В Московской области преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, нападение было совершено у храма на улице Преснова города Домодедово. Учитель несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения.

Предварительным мотивом преступление стала информация о том, что фигурант был влюблен в девочку-подростка и преследовал ее, а погибший пытался ему помешать.

Ранее стало известно, что в Домодедово суд по требованию следователей поместил в СИЗО 54-летнего мужчину по подозрению в убийстве супруги.