IKEA захотела вернуться в Россию

Сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться в течение двух лет

Шведская торговая сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться в течение года-двух. О желании ретейлера вновь открыть магазины и склады со ссылкой на близкий к компании источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства указывает, что IKEA никогда не продавала свой бизнес в других странах и не станет этого делать сейчас. Он утверждает, что склады и магазины будут оставаться закрытыми до возвращения компании в Россию, при этом заводы в случае их продажи оставят компании право производить товары по договорным ценам.

«Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — подчеркнул источник, добавив, что ретейлер готовится вернуться в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления.

16 августа «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» сообщал, что компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник компании «Икеа Дом», принял решение ликвидировать российскую дочернюю организацию.