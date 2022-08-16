IKEA решила ликвидировать «дочку» в России

Холдинговая структура IKEA приняла решение ликвидировать российскую «дочку»

Компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник компании «Икеа Дом», принял решение ликвидировать российскую дочернюю организацию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания управляет российскими магазинами, Ingka — холдинговая структура IKEA.

15 августа была завершена онлайн-распродажа оставшихся в России товаров перед окончательным уходом компании из страны.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября 2022 года.

Об уходе из России компания объявила 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

Об интересе к фабрикам заявляли другие российские предприятия, известно, что завод в Ленобласти уже готовят к продаже, примерно половина сотрудников уволилась. Глава города Тихвина Александр Лазаревич после объявления IKEA об уходе из России говорил, что считает ситуацию огромной проблемой. На предприятии было трудоустроено 1057 местных жителей.

