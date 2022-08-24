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Индия поблагодарила Россию за задержание готовившего теракт боевика

Глава Минобороны Индии Сингх поблагодарил российского коллегу Шойгу за задержание боевика

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в России боевика, который готовил теракт в отношении одного из представителей правящих кругов республики. Об этом сообщается на сайте индийского оборонного ведомства.

«Министр Раджнатх Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — сказано в сообщении.

22 августа ФСБ задержала члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Силовики полагают, что выходец из Центральной Азии хотел совершить самоподрыв, чтобы убить одного из представителей правящих кругов Индии. В страну смертник намеревался попасть через Россию из Турции, где его завербовал один из главарей ИГ.

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Варвара Кошечкина
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