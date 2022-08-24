Индия поблагодарила Россию за задержание готовившего теракт боевика

Глава Минобороны Индии Сингх поблагодарил российского коллегу Шойгу за задержание боевика

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в России боевика, который готовил теракт в отношении одного из представителей правящих кругов республики. Об этом сообщается на сайте индийского оборонного ведомства.

«Министр Раджнатх Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — сказано в сообщении.

22 августа ФСБ задержала члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Силовики полагают, что выходец из Центральной Азии хотел совершить самоподрыв, чтобы убить одного из представителей правящих кругов Индии. В страну смертник намеревался попасть через Россию из Турции, где его завербовал один из главарей ИГ.