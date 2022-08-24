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Власти Италии наняли экстрасенса для поиска воды в засуху

La Stampa: власти Боярдо в Италии наняли экстрасенса для поиска источника воды в засуху

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Власти города Боярдо в итальянской провинции Лигурия наняли экстрасенса для поиска источника воды в условиях рекордной засухи. Об этом сообщает La Stampa.

По информации издания, мэр города заявил о готовности оплатить услуги прорицателя из личных средств, если Счетная палата не выделит на них деньги. Он назвал эту меру отчаянным шагом в условиях засухи.

Ранее Европейская комиссия предупредила, что обрушившаяся на Европу засуха может оказаться сильнейшей за несколько веков. «Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — рассказали в пресс-службе исполнительного органа.

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Виктория Кондратьева
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