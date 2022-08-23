Европу предупредили о худшей за 500 лет засухе

В Еврокомиссии предупредили, что засуха в Европе может оказаться сильнейшей за 500 лет

Обрушившаяся на Европу засуха может оказаться сильнейшей за последние 500 лет. Об этом предупредили в Еврокомиссии (ЕК), сообщает РИА Новости.

«Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — рассказали в пресс-службе исполнительного органа.

Ранее представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что возникшие на фоне засухи пожары уничтожили рекордное количество леса на территории стран Евросоюза. По оценкам экспертов, с начала 2022 года сгорело 700 тысяч гектаров леса — абсолютный максимум за все время наблюдений.

По словам Уйвари, для борьбы с возгораниями девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, а также направили 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных. При этом сильнее всего от огня пострадала Испания — на нее пришлось почти 40 процентов выжженных пламенем территорий. По данным специалистов, на территории страны огнем было пройдено более 236,9 тысячи гектаров — 37,7 процента от общей площади возгораний в Европе.