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Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов

Bloomberg: Япония отменяет обязательные COVID-тесты для вакцинированных путешественников

Фото: Carl Court/Getty Images

Власти Японии планируют отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три этапа вакцинации. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду сообщает агентство Bloomberg.

Премьер уточнил, что правила въезда в страну будут упрощены уже 7 сентября. Кисида добавил, что в скором времени власти также примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежедневно въезжающих в страну туристов. Сейчас он остается на уровне 20 тысяч. Между тем ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что местное правительство собирается разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тысячам путешественников.

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Сейчас въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также лицам с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Более того, в июне местные власти разрешили посещать страну иностранным путешественникам в организованных туристических группах.

Ранее в июне власти Японии открыли границы для российских туристов. Азиатская страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из России, Соединенных Штатов, Великобритании, КНР и Южной Кореи. Путешественникам для въезда потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до отъезда. Карантин по прибытии отменен.

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Фариза Бацазова
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