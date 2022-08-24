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Стилистка раскрыла четыре правила для покупки идеальных джинсов без примерки

Стилист Кензи: покупая джинсы, стоит обратить внимание на молнию, ткань, кокетку и карманы

Кадр: TikTok.com/@stylingwithkenzie

Стилистка и фэшн-блогерша Кензи (фамилия неизвестна) раскрыла способы подобрать удачно сидящие по фигуре джинсы без примерки. Роликом под названием «В поисках идеальных джинсов» пользовательница с никнеймом stylingwithkenzie поделилась в TikTok.

Так, при покупке брюк из денима эксперт призвала обращать внимание на четыре детали: длину молнии, цвет ткани, форму кокетки (шов, который проходит над задними карманами) и расположение карманов. «У джинсов на высокой талии молния должна занимать три четверти всей верхней части. Если молния слишком короткая, то она будет топорщиться во время носки», — поясняет она.

Кроме того, по мнению Кензи, выбеленные участки на ткани визуально удешевляют брюки. Она считает, что качественные и дорогие джинсы должны быть из однотонного материала. Стилистка также заявила, что стоит придерживаться одного правила относительно кокетки. «Чем более выражена V-образная форма шва, тем круглее будут казаться ваши ягодицы», — отмечает блогерша.

Задние карманы джинсов, по словам Кензи, должны располагаться на расстоянии трех-четырех пальцев руки друг от друга. В противном случае бедра будут смотреться крупнее, чем они есть на самом деле, заключает специалистка.

В июле стилистка Саманта (фамилия неизвестна) предложила способ выглядеть современно в обтягивающих джинсах, которые вышли из моды. «Когда вы надеваете зауженные джинсы с облегающим топом, вы не создаете на себе никакой формы. Вместо этого я бы надела сверху вещь оверсайз», — заявила она. Для этого, по мнению инфлюэнсера, подойдут тренч или объемная белая рубашка.

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Дина Васильева
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Стилистка раскрыла четыре правила для покупки идеальных джинсов без примерки
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