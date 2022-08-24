Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нальчике открылась отчетная выставка Союза художников республики

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка Союза художников республики

Кадр: «Россия-1»

В Национальном музее, расположенном в Нальчике, открылась отчетная выставка Союза художников Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, в экспозиции, которая получила название «Осень-2022», приняли участие около 70 мастеров, живущих в республике. Среди них, в частности, Мухадин Кишев, Заурбек Бгажноков, Керим Аккизов и Эдуард Мазло. Отмечается, что произведения мастеров относятся к разным видам изобразительного искусства: живописи, графике и скульптуре.

Помимо картин на выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства из керамики, дерева и чеканки, а также эмали, ардженов и кийизы. Всего посетители смогут увидеть почти 100 композиций и полотен. Экспозиция продлится в культурном учреждении до 11 сентября.

Ранее стало известно, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию с визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения
Россиян предупредили о последствиях задымления от лесных пожаров
Мужчина спьяну купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра
Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму
Названа главная опасность мин «Лепесток»
Посол Украины Мельник объяснил оскорбление Шольца «безысходностью»
Вашингтон проигнорировал доклады ЦРУ об опасности конфронтации с Россией
Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8
На Украине ухудшилось отношение к белорусам
Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.