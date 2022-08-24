В Нальчике открылась отчетная выставка Союза художников республики

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка Союза художников республики

В Национальном музее, расположенном в Нальчике, открылась отчетная выставка Союза художников Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, в экспозиции, которая получила название «Осень-2022», приняли участие около 70 мастеров, живущих в республике. Среди них, в частности, Мухадин Кишев, Заурбек Бгажноков, Керим Аккизов и Эдуард Мазло. Отмечается, что произведения мастеров относятся к разным видам изобразительного искусства: живописи, графике и скульптуре.

Помимо картин на выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства из керамики, дерева и чеканки, а также эмали, ардженов и кийизы. Всего посетители смогут увидеть почти 100 композиций и полотен. Экспозиция продлится в культурном учреждении до 11 сентября.

Ранее стало известно, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию с визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.