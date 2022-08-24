Ведущий «Дома-2» высказался о найденной мертвой звезде шоу

Ведущий «Дома-2» Кадони описал Кочервей как необычную девушку со смешной манерой речи

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони высказался об экс-участнице программы Анастасии Кочервей, тело которой, предположительно, нашли в реке в Санкт-Петербурге. Его слова приводит телеканал «360».

Телеведущий описал звезду как необычную, харизматичную, забавную и веселую девушку с очень смешной манерой речи. «Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя [Кочервей] никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно, баба-изюм», — отметил Кадони.

Другая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина опубликовала в сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) черно-белую фотографию Кочервей. «Когда погибают молодые — это ужас», — написала она.

О том, что из реки в Санкт-Петербурге выловили тело, предположительно, принадлежавшее экс-участнице «Дома-2», стало известно 24 августа. Перед этим родственники Кочервей написали в полицию заявление об ее исчезновении. Уточнялось, что мать девушки вызвали на опознание.