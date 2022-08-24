Звезду «Дома-2» обнаружили мертвой в реке

Пропавшую участницу «Дома-2» Кочервей обнаружили мертвой в реке в Санкт-Петербурге

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей обнаружена мертвой в реке в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Ранее подруга Кочервей рассказала телеканалу 360, что у пропавшей участницы реалити-шоу были проблемы с алкоголем и наркотиками. «Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться», — сказала она.

Мать погибшей сообщила телеканалу, что девушка выходила на связь какое-то время назад. Полиция вызвала ее из Краснодара на опознание. Тело, которое нашли в петербургской реке, женщина еще не видела.

В мае полицейские задержали экс-участницу «Дома-2» Камилу Коробейникову с кокаином. Как сообщалось, девушка была задержана в неадекватном состоянии в элитном московском отеле.