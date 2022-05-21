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В Москве бывшую участницу «Дома-2» задержали с кокаином

Полицейские задержали экс-участницу «Дома-2» Коробейникову с кокаином в московском отеле

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Экс-участницу «Дома-2» Камилу Коробейникову в неадекватном состоянии задержали в элитном московском отеле. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его данным, сотрудники отеля обратили внимание на странное поведение девушки, когда та спустилась в фойе отеля, и вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у звезды «Дома-2» пакет кокаина. В отношении задержанной возбудили уголовное дело.

Ранее участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Круглов устроил погром в салоне красоты на Базовской улице в Москве из-за жалобы жены на неудачную прическу. Он забежал в заведение и стал раскидывать ногами стулья на глазах у двух сотрудниц. По данным источника РЕН ТВ, Круглов угрожал мастерам после рассказа его супруги о том, что ей окрасили локоны не так, как она хотела.

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Мария Рубникович
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