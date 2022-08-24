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Украинская артиллерия ударила по Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев: ВСУ ударили по Каховской ГЭС, сведений о пострадавших нет

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сведения о пострадавших и причиненном ущербе уточняются, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Посреди белого дня, дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС. Воздушная тревога продолжается, результатов (артиллерийских ударов ВСУ — прим. «Ленты.ру») не знаю», — рассказал Леонтьев.

19 августа сообщалось о ракетной атаке ВСУ на Каховскую ГЭС. При этом, по словам Леонтьева, система ПВО отразила атаку, все цели были сбиты.

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Василий Мека
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