Мадагаскар пожаловался России на давление США и ЕС

Глава МИД Мадагаскара заявил о давлении США и ЕС из-за позиции по спецоперации на Украине

Европейский союз и США хотят, чтобы Мадагаскар осудил спецоперацию России на Украине и присоединился к их позиции на мировой арене. На это пожаловался министр иностранных дел республики Ришар Рандриамандрату, цитату приводит ТАСС.

Однако несмотря на действия Вашингтона и ЕС, Мадагаскар продолжит придерживаться нейтральной позиции. «Мы не отступим под давлением западных стран. Мадагаскар не займет чью-либо сторону в конфронтации по украинскому кризису», — пообещал Рандриамандрату.

Глава МИД добавил, что республика открыта для всех, кто «с добрыми намерениями» готов помочь ей в развитии экономики. Он напомнил, что Россия уже оказала такую помощь, однако то же сделали и США, и ряд европейских стран.

В последние месяцы Москва активно налаживает контакты с африканскими странами. Так, в конце июля глава МИД России Сергей Лавров посетил четыре африканских государства — Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Целями поездки были переговоры относительно поставок зерна и вопросы добычи и переработки африканских запасов.