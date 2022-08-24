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В Подмосковье врачи нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой девочки

Врачи из подмосковного Раменского нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой девочки

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи из Раменского нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой пациентки. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии с высокой температурой. «После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита», — заявили в подмосковном Минздраве.

Медики сразу же прооперировали девочку. Все прошло успешно, юная пациентка чувствует себя хорошо, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенка уже выписали из больницы.

Ранее в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу.

Медикам девочка рассказала, что за два дня до поступления в клинику съела около двух рулонов туалетной бумаги. Зачем она это сделала, неизвестно.

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Анна Щербакова
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