Менеджер поделился способом заставить сотрудника уволиться и вызвал гнев в сети

Менеджер раскрыл в TikTok способ заставить сотрудника уволиться, назначая тяжелые смены

Пользователь TikTok под ником retailkingb, который работает менеджером в ретейле, поделился способом заставить сотрудника уволиться и вызвал гнев в сети. На видео, опубликованное 20 августа, издание DailyDot обратило внимание 22 августа.

Мужчина работает менеджером и снимает ролики о корпоративной культуре. В одном из них он раскрыл способ заставить сотрудника уволиться по собственному желанию. «Я хочу избавиться от этого сотрудника. Я назначаю ему самые тяжелые смены и минимальное количество часов. После чего он сам уведомляет об этом (увольнении — прим. «Ленты.ру») за две недели. Я выиграл. Работает каждый раз», — поделился пользователь хитрым приемом.

Пользователи обратили внимание, что такой метод может быть незаконным. Некоторые сказали, что после такого инцидента непременно обратились бы в суд. «Подождите, это разве законно?» — спросил один из них. «А потом мы идем в совет по труду и в суд. Знайте права своих рабочих, ребята», — добавил другой.

После волны возмущения мужчина пояснил в комментариях к ролику, что эту стратегию часто используют некоторые «токсичные менеджеры», но не он сам.

Другие комментаторы вспомнили подобные случаи, происходившие с ними, и рассказали, как действовали в этой обстановке. «Менеджер пытался уволить меня в течение месяца, потом я поговорил с ним, и он просто сказал мне уволиться самому, потому что он не мог сам этого сделать. Но он не знал, что я записываю разговор», — рассказал один из них. «Мой менеджер занимается этим уже несколько месяцев. Я не увольняюсь, я просто беру эти смены», — поделился еще один юзер.

Ранее тиктокер рассказал о необычной традиции в офисе и удивил пользователей. По словам блогера, на его работе сотрудникам в пятницу за плату разрешали носить джинсы.