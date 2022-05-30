Видео о необычной традиции в офисе удивило пользователей

Блогер рассказал, что на его работе сотрудникам в пятницу за плату разрешали носить джинсы

Блогер по имени Джодан Силс рассказал в TikTok о необычной традиции, с которой столкнулся, когда впервые стал работать в офисе в 2010-е годы. По словам мужчины, тогда в некоторых офисах сотрудникам за определенную плату разрешили носить джинсы по пятницам.

«Представьте: на дворе 2010-е. Ваш первый день в мире корпоративной Америки. HR только что сказал вам, что если вы заплатите ему 10 долларов, вам будет можно носить джинсы по пятницам», — говорится в видео.

В комментариях часть зрителей призналась, что рассказ Силса их удивил. «Что? Такая традиция существовала?!», «Ого, мне не доводилось сталкиваться с этим», — написали пользователи. Некоторые из них отметили, что подобное предложение от кадрового отдела рассердило бы их.

Вместе с тем многие другие юзеры заявили, что участвовали в этой традиции на своей предыдущей или нынешней работе. По их словам, собранные средства организации зачастую направляли на благотворительность.

В разговоре с изданием DailyDot Силс отметил, что, когда он впервые начал работать в офисе в начале 2010-х годов, требование платить за право носить джинсы на работе насторожило его. Мужчина выразил уверенность в том, что подобное заявление от руководства компании спустя 10 лет стало выглядеть нелепо.

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