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В Новой Гвинее появились министерства кофе и пальмового масла

Премьер Папуа-Новой Гвинеи Марапе учредил министерства кофе и пальмового масла

Фото: Battlecreek Coffee Roasters / Unsplash

Недавно переизбранный премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе учредил в стране министерства кофе и пальмового масла в рамках мер по развитию сельскохозяйственного производства. Об этом пишет агентство Sputnik International.

По словам главы правительства, создание новых министерств говорит о желании и готовности властей сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания населения Папуа-Новой Гвинеи от политики в сфере сельского хозяйства.

21 января парламент Папуа-Новой Гвинеи отменил закон, позволяющий применять смертную казнь как высшую меру наказания за тяжкие преступления. После отмены закона о смертной казни высшей мерой наказания станет пожизненное заключение.

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Николай Чигасов
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